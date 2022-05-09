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  3. APO'nun bir numaralı adamı HDP'li Pervin Buldan, önce Diyarbakır Anneleri'ne "Provokatör" dedi, sonra tehditleri sıraladı! "HDP’den korkuyorlar, çünkü..."

APO'nun bir numaralı adamı HDP'li Pervin Buldan, önce Diyarbakır Anneleri'ne "Provokatör" dedi, sonra tehditleri sıraladı! "HDP’den korkuyorlar, çünkü..."

Pervin Buldan HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen Diyarbakır Anneleri ve HDP'li çalışanlar arasında çıkan arbedeye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

APO'nun bir numaralı adamı HDP'li Pervin Buldan, önce Diyarbakır Anneleri'ne "Provokatör" dedi, sonra tehditleri sıraladı! "HDP’den korkuyorlar, çünkü..."

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen grupla partililer arasındaki gerginliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Buldan, yeni bir göz dağı verdi. Türk halkının tepkisini çeken cümleleri sıralayarak "HDP’den korkuyorlar, çünkü geleceklerini kaybedeceklerini biliyorlar" ifadelerini kullandı.

APO'nun bir numaralı adamı HDP'li Pervin Buldan, önce Diyarbakır Anneleri'ne Provokatör dedi, sonra tehditleri sıraladı! HDP’den korkuyorlar, çünkü...

DİYARBAKIR ANNELERİNE PROVAKATÖR DEDİ

Pervin Buldan, konuşması esnasında HDP’ye yönelik kapatma davasına değinerek, “Demokratik siyasetten, HDP’den, kadınların sesinden, gelecekten korkuyorlar, çünkü geleceklerini kaybedeceklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

APO'nun bir numaralı adamı HDP'li Pervin Buldan, önce Diyarbakır Anneleri'ne Provokatör dedi, sonra tehditleri sıraladı! HDP’den korkuyorlar, çünkü...

Siyasilerin ve iktidarın HDP ile uğraştığını iddia eden Buldan, "Yatıyorlar, kalkıyorlar, bizimle uğraşıyorlar. Bu davalar yetmediği için de provokatörleri parti binalarımızın önüne göndermekten geri durmuyorlar. Son örneğini üç gün önce genel merkezimiz önünde gördük. Bir provokasyonun planlı bir şekilde yapıldığına tanık olduk. " ifadelerini kullanarak, Diyarbakır Anneleri için "Provokatör" ifadelerini kullandı.

APO'nun bir numaralı adamı HDP'li Pervin Buldan, önce Diyarbakır Anneleri'ne Provokatör dedi, sonra tehditleri sıraladı! HDP’den korkuyorlar, çünkü...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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