Apostolos Christopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Apostolos Christopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Apostolos Christopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Apostolos Christopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Apostolos Christopoulos 29 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Απόστολος Χριστόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Apostolos Christopoulos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V_Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Apostolos Christopoulos'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Apostolos Christopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Apostolos Christopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Apostolos Christopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Apostolos Christopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AEK Athen U19

23 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Apostolos Christopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Apostolos Christopoulos şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Apostolos Christopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AEK Athen (2015-2021)

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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