Appiah Kubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Appiah Kubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Appiah Kubi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Appiah Kubi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Appiah Kubi 11 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Appiah Kubi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Appiah Kubi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Appiah Kubi'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Appiah Kubi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Appiah Kubi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Appiah Kubi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Appiah Kubi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Medeama

Appiah Kubi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Appiah Kubi şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.