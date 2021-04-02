Apple bir iPhone modelinin fişini çekecek

Teknoloji meraklılarının beklediği haber geldi. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple tarafından düzenlenecek olan WWDC21 etkinliğinde iOS 15 de tanıtılacak. Yapılan açıklamayla etkinliğin 2021'in 7 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında yapılacağını resmi olarak duyuruldu. Yeni sürümün tanıtılmasıyla birlikte iPhone modelinin fişinin çekilmesi bekleniyor.

BİR iPhone MODELİ YOLUN SONUNA GELDİ

Lansman detayları hakkında açıklama yapılmazken, iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 ve macOS 12 gibi yeniliklerin görücüye çıkacağı iddia ediliyor. iPhone 12 serisi iPhone 11 serisi, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE (2. Nesil) modelleri bu güncellemeyi alacak. Ancak yeni iOS ile iPhone 6s serisinin desteği kesilecek. Böylece Apple tarafından bir ıPhone, sahneden çekilceke. Ayrıca teknoloji alanında uzman kişiler, WWDC'de şirketin yeni bir AppleTV modelini ya da Apple'ın M1 işlemcisini taşıyan yeni Mac modellerini tanıtabileceği belirtiliyor.