Apple Facebook’un geliştirici sertifikasını geri verecek

Sosyal medya devi Facebook, Apple'ın Çarşamba günü Facebook'tan aldığı bazı geliştirici ayrıcalıklarını geri vereceğini duyurdu.

Facebook, şirketin para karşılığı müşterilerinin telefonlarına erişim sağladığı Facebook Research uygulaması sebebiyle, kurumsal geliştirici sertifikaları olarak da bilinen bazı araçları kullanma hakkını kaybetmişti. Apple Facebook'u, Apple'ın veri toplama sınırlamasından kaçınmak için söz konusu uygulamayı iPhone'larda yaymaya çalışmakla suçlamıştı.

Söz konusu sertifikanın geri verilmesiyle Facebook, Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan çıkmasına gerek kalmazken, Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Facebook sertifikaların geri verilmesi karşılığında herhangi bir şart koşulup koşulmadığını belirtmezken, şirketin Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg, daha önce Facebook Research'e yöneltilen iddialar hakkında konuşmuş ve bütün kullanıcılardan onay alındığını söylemişti.

DHA