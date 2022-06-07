Apple güncel zamlı iPhone fiyatları Haziran 2022 | iPhone 11- 12- 13- 13 Pro Max yeni zamlı fiyatları 2022

Son günlerde hareketlenen döviz kurunun yükselmesi, otomatik olarak Apple ürünlerinde zammı da beraberinde getirdi. Hemen ardından, arama motorlarında en çok "Apple güncel zamlı iPhone fiyatları Nisan 2022 | iPhone yeni zamlı fiyatları 2022" konu başlıklarına göz atıldı. Detayları sizler için inceledik. İşte, günce iPhone fiyatları ve zamlı Apple ürünleri...

APPLE GÜNCEL ZAMLI İPHONE FİYATLARI NİSAN 2022 | İPHONE YENİ ZAMLI FİYATLARI 2022

Apple tarafından iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerinde zam uygulandı. 6 Haziran 2022 gece saatlerinde Apple sitesinin fiyatlarda değişikliğe gidildiği görüldü. İşte yeni fiyatlar...

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 13 Pro 128GB: 29.999,00 TL

iPhone 13 Pro 256GB: 31.999,00 TL

iPhone 13 Pro 512GB: 35.999,00 TL

iPhone 13 Pro 1TB: 38.799,00 TL

iPhone 13 128GB: 16.299 TL'den, 22.499,00 TL'ye yükseldi

iPhone 13 256GB: 17.699 TL'den, 24.499,00 TL'ye yükseldi.

iPhone 13 512GB: 20.499 TL'den, 28.499,00 TL'ye yükseldi.

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 13.499 TL'den 18.999,00 TL'ye yükseldi.

iPhone 12 Mini 128GB: 14.199 TL''den 19.999,00 TL'ye yükseldi.

iPhone 12 Mini 256GB: 15.599 TL''den 21.999,00 TL'ye yükseldi.

iPhone 12 64GB: 14.999 TL'den 20.999,00 TL'ye yükseldi.

iPhone 12 128B: 15.699 TL''den 21.999,00 TL'ye yükseldi.

iPhone 12 256GB: 17.099 TL''den 23.999,00 TL'ye yükseldi.

iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 11 64GB: 10.999 TL'den 14.999,00 TL'ye yükseldi.

iPhone 11 128B: 11.699 TL'den 15.999,00 TL'ye yükseldi.

iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone SE 64GB: 7.799 TL'den 13.499,00 TL'ye yükseldi.

iPhone SE 128GB: 8.499 TL'den 14.499,00 TL'ye yükseldi.

iPhone SE 256GB 16.499,00 TL