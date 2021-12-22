Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL mevduatına ilişkin açıklamaları ardından hareketlenen döviz kurunun bir anda aşağı seviyelere çekilmesi "Apple indirimli fiyat listesi 2021- 2022 | iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 24 Aralık güncel fiyatlar" soru ve konu başlıklarını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

APPLE İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 2021- 2022 | İPHONE 11, 12, 13, MACBOOK VE İPAD FİYATLARI DÜŞER Mİ? 24 ARALIK GÜNCEL FİYATLAR

Apple tarafından iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerinde indirim uygulandı. 23 Aralık 2021 gece saatlerinde Apple sitesinin fiyatlarda değişikliğe gidildiği görüldü. İşte yeni fiyatlar...

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL'den, 14. 799 TL'ye düştü.

iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL 'den 16.199 TL'ye düştü.

iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL'den 18.999 TL'ye düştü.

iPhone 13 128GB: 21.499 TL'den 16.299 TL'ye düştü.

iPhone 13 256GB: 23.499 TL'den 17.699 TL'ye düştü.

iPhone 13 512GB: 27.499 TL'den 20.499 TL'ye düştü.

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL'den 13.499 TL'ye düştü.

iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL'den 14.199 TL'ye düştü.

iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL'den 15.599 TL'ye düştü.

iPhone 12 64GB: 19.499 TL'den 14.999 TL'ye düştü.

iPhone 12 128B: 20.499 TL'den 15.699 TL'ye düştü.

iPhone 12 256GB: 22.499 TL'den 17.099 TL'ye düştü.

iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 11 64GB: 13.999 TL'den 10.999 TL'ye düştü.

iPhone 11 128B: 14.999 TL'den 11.699 TL'ye düştü.

iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone SE 64GB: 10.499 TL'den 7.799 TL'ye düştü.

iPhone SE 128B: 11.499 TL'den 8.499 TL'ye düştü.

Apple M1 – 13 inç Macbook Air: 19 bin 999 TL – 14 bin 999 TL

Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL – 18 bin 999 TL

M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL – 29 bin 999 TL

M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL – 37 bin 499 TL

M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL – 52 bin 499 TL

iPad: 6 bin 999 TL – 5 bin 199 TL

iPad mini: 10 bin 499 TL – 7 bin 899 TL

iPad Air: 11 bin 999 TL – 8 bin 999 TL

iPad Pro: 16 bin 499 TL – 11 bin 999 TL

Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL – 5 bin 899 TL

Apple Watch SE: 5 bin 999 TL – 4 bin 199 TL

Apple Watch 3: 3 bin 999 TL – 2 bin 949 TL

Apple TV 4K: 2 bin 899 TL

Apple TV HD: 2 bin 499 TL

AirPods Max: 7 bin 999 TL

AirPods 3: 3 bin 499 TL

AirPods Pro: 3 bin 799 TL

AirPods 2: 1.899 TL

AirTag Tekli: 539 TL / Paket: 1809 TL – Tekli: 399 TL / Paket: 1.359 TL

Apple parlatma bezi: 269 TL