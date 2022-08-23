Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!"

İphone 11 modelinde neredeyse yarı yarıya bir indirime gidildi ve fiyatlar 8 Bin TL civarına kadar düşürdü!

Gül Erdoğan
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Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!" 1

iPhone 14 modelinin önümüzdeki ay tanıtılacak olması iPhone 11 hayali kuran vatandaşın işine yaradı! Tanıtılacak olan son model ile birlikte iPhone 11 modelinin fiyatında ciddi bir düşüş gerçekleşti.

Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!" 2

iPhone 13 telefonların satışa çıkarılmasından sonra Apple harekete geçti ve fiyatları aşağıya çekti. Türkiye'de en çok satılan iPhone modeli olan 11 serisinin yeni fiyatını duyan vatandaşlar sevinçten dört köşe oldu.

Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!" 3

iPhone 11’in en çok tercih edilmesinin nedeni ise hiç kuşkusuz makul fiyatı olarak göze çarpıyor.

Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!" 4

Apple’ın resmi web sitesine bakıldığında 16.000 TL civarında gördüğümüz fiyatlarda yarı yarıya bir indirime gidilmiş durumda. Bu durumda sadece 8.000 TL ile yeni iPhone 11’inize sahip olabilirsiniz.

Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!" 5

İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ

Ekran

  • Liquid Retina HD ekran
  • IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch
  • 326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük
  • 1400:1 kontrast oranı (tipik)
  • True Tone ekran
  • Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
  • Haptic Touch
  • 625 nit maksimum parlaklık (tipik)
  • Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
  • Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

iPhone 11’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

  • 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik)

Çip

  • A13 Bionic çip
  • 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU
  • 4 çekirdekli GPU
  • 8 çekirdekli Neural Engine

Kamera

  • Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar
  • Geniş: ƒ/1.8 diyafram
  • Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
  • 2 kat optik uzaklaştırma
  • 5 kata kadar dijital zoom
  • Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
  • Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
  • Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
  • Altı bileşenli lens (Geniş); beş bileşenli lens (Ultra Geniş)
  • Yavaş Senkron özelliğine sahip True Tone Flash
  • Panorama (63 MP’e kadar)
  • Safir kristal lens kapağı
  • %100 Focus Pixels (Geniş)
  • Gece modu (Geniş)
  • Deep Fusion (Geniş)
  • Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
  • Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
  • Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
  • Otomatik görüntü stabilizasyonu
  • Seri çekim modu
  • Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
  • Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

Video Kaydı

  • Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
  • Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
  • Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
  • Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
  • Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
  • 2 kat optik uzaklaştırma
  • 3 kata kadar dijital zoom
  • İşitsel zoom
  • True Tone Flash
  • QuickTake video
  • Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
  • Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
  • Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
  • Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
  • 4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
  • Videoları oynatırken yakınlaştırma
  • Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
  • Stereo kayıt

TrueDepth Kamera

  • 12 MP kamera
  • ƒ/2.2 diyafram
  • Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
  • Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
  • Animoji ve Memoji
  • Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
  • Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
  • Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
  • Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
  • Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
  • Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
  • QuickTake video
  • Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
  • Retina Flash
  • Otomatik görüntü stabilizasyonu
  • Seri çekim modu

Face ID

  • TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma

Cellular ve Wireless

Model A2221

  • FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)
  • TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
  • UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
  • GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Tüm modeller

  • 2x2 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit sınıfı LTE
  • 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi
  • Bluetooth 5.0 wireless bağlantı teknolojisi
  • Uzamsal farkındalık için Ultra Geniş Bant çipi
  • Okuyucu modu özellikli NFC
  • Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar

Konum

  • Yerleşik GPS/GNSS
  • Dijital pusula
  • Wi-Fi
  • Cellular
  • iBeacon ile mikro lokasyon

Görüntülü Arama

  • Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama
  • Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama
  • SharePlay ile bir FaceTime görüşmesindeyken film, TV programı, müzik veya diğer uygulama deneyimlerini paylaşma
  • Ekran paylaşımı
  • FaceTime görüntülü aramada Portre modu
  • Uzamsal ses
  • Ses İzolasyonu ve Geniş Spektrum mikrofon modları
  • Arka kamera ile zoom

Sesli Arama

  • FaceTime sesli arama
  • Voice over LTE (VoLTE)
  • Wi-Fi üzerinden arama
  • SharePlay ile bir FaceTime görüşmesindeyken film, TV programı, müzik veya diğer uygulama deneyimlerini paylaşma
  • Ekran paylaşımı
  • Uzamsal ses
  • Ses İzolasyonu ve Geniş Spektrum mikrofon modları

Ses Çalma

  • Desteklenen biçimler arasında AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby Atmos yer alır
  • Uzamsal ses çalma
  • Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı

Video Oynatma

  • Desteklenen biçimler arasında HEVC, H.264 ve ProRes yer alır
  • Dolby Vision, HDR10 ve HLG özellikli HDR
  • Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) veya AirPlay 2 özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı
  • Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)

Siri

  • Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
  • “Hey Siri” özelliğiyle, ellerinizi kullanmadan sadece sesinizi kullanarak etkinleştirin
  • Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın

Harici Düğmeler ve Konnektörler

Güç ve Pil

Video oynatma:

  • 17 saate kadar

Online video izleme:

10 saate kadar

Ses çalma:

  • 65 saate kadar

Hızlı şarj özelliği:

  • 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj (adaptör ayrı satılır)
  • Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
  • Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır)
  • USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

Sensörler

  • Face ID
  • Barometre
  • Üç eksenli jiroskop
  • İvmeölçer
  • Yakınlık sensörü
  • Ortam ışığı sensörü

İşletim Sistemi

  • iOS 15
    Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.

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