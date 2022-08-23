Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!"

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İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ

Ekran

Liquid Retina HD ekran

IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch

326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük

1400:1 kontrast oranı (tipik)

True Tone ekran

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

Haptic Touch

625 nit maksimum parlaklık (tipik)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

iPhone 11’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik)

Çip

A13 Bionic çip

2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU

4 çekirdekli GPU

8 çekirdekli Neural Engine

Kamera

Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar

Geniş: ƒ/1.8 diyafram

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

2 kat optik uzaklaştırma

5 kata kadar dijital zoom

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

Altı bileşenli lens (Geniş); beş bileşenli lens (Ultra Geniş)

Yavaş Senkron özelliğine sahip True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal lens kapağı

%100 Focus Pixels (Geniş)

Gece modu (Geniş)

Deep Fusion (Geniş)

Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

Video Kaydı

Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

2 kat optik uzaklaştırma

3 kata kadar dijital zoom

İşitsel zoom

True Tone Flash

QuickTake video

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme

Videoları oynatırken yakınlaştırma

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

Stereo kayıt

TrueDepth Kamera

12 MP kamera

ƒ/2.2 diyafram

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Animoji ve Memoji

Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği

Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR

Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

QuickTake video

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Retina Flash

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Face ID

TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma

Cellular ve Wireless

Model A2221

FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)

TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Tüm modeller

2x2 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit sınıfı LTE

2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi

Bluetooth 5.0 wireless bağlantı teknolojisi

Uzamsal farkındalık için Ultra Geniş Bant çipi

Okuyucu modu özellikli NFC

Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar

Konum

Yerleşik GPS/GNSS

Dijital pusula

Wi-Fi

Cellular

iBeacon ile mikro lokasyon

Görüntülü Arama

Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama

Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama

SharePlay ile bir FaceTime görüşmesindeyken film, TV programı, müzik veya diğer uygulama deneyimlerini paylaşma

Ekran paylaşımı

FaceTime görüntülü aramada Portre modu

Uzamsal ses

Ses İzolasyonu ve Geniş Spektrum mikrofon modları

Arka kamera ile zoom

Sesli Arama

FaceTime sesli arama

Voice over LTE (VoLTE)

Wi-Fi üzerinden arama

SharePlay ile bir FaceTime görüşmesindeyken film, TV programı, müzik veya diğer uygulama deneyimlerini paylaşma

Ekran paylaşımı

Uzamsal ses

Ses İzolasyonu ve Geniş Spektrum mikrofon modları

Ses Çalma

Desteklenen biçimler arasında AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby Atmos yer alır

Uzamsal ses çalma

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı

Video Oynatma

Desteklenen biçimler arasında HEVC, H.264 ve ProRes yer alır

Dolby Vision, HDR10 ve HLG özellikli HDR

Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) veya AirPlay 2 özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı

Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)

Siri

Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın

“Hey Siri” özelliğiyle, ellerinizi kullanmadan sadece sesinizi kullanarak etkinleştirin

Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın

Harici Düğmeler ve Konnektörler

Güç ve Pil

Video oynatma:

17 saate kadar

Online video izleme:

10 saate kadar

Ses çalma:

65 saate kadar

Hızlı şarj özelliği:

20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj (adaptör ayrı satılır)

Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır)

USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

Sensörler

Face ID

Barometre

Üç eksenli jiroskop

İvmeölçer

Yakınlık sensörü

Ortam ışığı sensörü

İşletim Sistemi