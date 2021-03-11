Apple, İphone 12 Mini üretimini kısacak

Apple'ın geçen yıl ekim ayında tanıttığı İphone 12 serisinin en uygun fiyatlı modeli İphone 12 Mini, 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılmaktaydı.

APPLE ÇOK GÜVENDİ ANCAK SATILMADI

İphone 12 ile benzer özellikleri olan İphone 12 Mini Apple'ın oldukça güvendiği bir modeliydi. Ancak satışlarının az olması nedeniyle şirket, üretimi yavaşlatma kararı aldı. İphone 12 Mini'nin satış rakamlarının düşük olması serinin ortalamasını da aşağıya çekiyor.

ÜRETİMİ KISILDI

Edinilen bilgilere göre yılın ilk yarısı İphone 12 Mini üretimi düşürüldü.

iPhone 12 mini modelinin ekranının küçük olması olması ve bu segmentte iPhone SE 2020 modelinin de yer alması, tüketicilerin mini modeline ilgi göstermemesine yol açıyor.

Bu sebeple 2021'de "iPhone 13 mini" modelinin tanıtılmayacağı tahmin edilmekte.