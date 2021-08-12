Apple iPhone 13 için Eylül ayını gösterdi! Farklı kamera düzeni dikkat çekiyor!

Eylül ayında çıkartacağı ve 2021 sonuna kadar 90 milyon adet iPhone 13 üreteceği belirtilen Apple hedeflerini yükseltti.

Phone 12 satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple bu sayılara ulaşabilmek için yeni üreticilerle anlaşmalar sağladı.

Cihaza ilişkin bir özellikte kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak.

Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.

İddilara göre sensör serinin iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek.

Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanılmıştı.

LiDaR teknolojisi kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performansını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.

YENİ BİR KAMERA

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak.

DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.

Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni dikkat çekiyor.

Yeni iPhone'un bazı kullanıcılara göre13 olarak değil de 12S olarak adlandırılacağı daha sık söylenirken Pro versiyonda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanılacağı iddia edildi.

Modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini‘ye gelen yeni kamera düzeninin yanı sıra iPhone 13 Pro‘da daha kalın bir genel tasarım ve daha büyük bir kamera çıkıntısının olduğu da gösteriyor.

Ayrıca gelecek yıl çıkacak olan iPhone 14 modellerinin hepsinde bu ultra geniş kameraya yer verileceği belirtiliyor.

EYLÜL'DE ÇIKIYOR

Analiste göre ayrıca 2021 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone Pro'da otomatik netleme de olacak.

Şimdiye kadar birçok özelliği sızan yeni iPhone serisinin çıkış tarihi ile alakalı birçok iddia bulunuyor.

Bilindiği gibi Apple, iPhone serilerini eylül ayında tanıtıyor.

Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın yeni iPhone'lar için aklındaki kesin olduğunu düşündüğü tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.

Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak.

17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.

Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı.

Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

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