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  3. Apple, iPhone batarya sorunu davasında 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Apple, iPhone batarya sorunu davasında 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple'ın eski telefon modellerini bilinçli olarak yavaşlatarak tüketicileri bir üst modele yönlendirdiği iddia edilen davada 113 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği duyurdu.

Apple, iPhone batarya sorunu davasında 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, Apple'ın eski iPhone modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple'ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti. Apple'ın 2017'deki yazılım güncellemesinin eski iPhone modellerinin performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Şirket, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor. Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple, iPhone batarya sorunu davasında 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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