Apple iphone fiyatları düşecek mi 2021- 2022? Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 22 Aralık güncel fiyatlar
Döviz kurlarındaki hareketlilik Apple markasında da deprem etkisi yaratmıştı. Sadece 1 günde 6 bin TL'lik zam uygulanan teknolojik aletlere dair "Apple iphone fiyatları düşecek mi 2021- 2022? Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 22 Aralık güncel fiyatlar" soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL mevduatına ilişkin açıklamaları ardından hareketlenen döviz kurunun bir anda aşağı seviyelere çekilmesi "Apple iphone fiyatları düşecek mi 2021- 2022? Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 22 Aralık güncel fiyatlar" soru ve konu başlıklarını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...
APPLE İPHONE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ 2021- 2022? APPLE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? İPHONE 11, 12, 13, MACBOOK VE İPAD FİYATLARI DÜŞER Mİ? 22 ARALIK GÜNCEL FİYATLAR
Apple tarafından iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerinde indirim uygulanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde bolgegundem.com haber sitesine anlık ekleme yapılacaktır.
iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL
iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL
iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL
iPhone 13 128GB: 21.499 TL
iPhone 13 256GB: 23.499 TL
iPhone 13 512GB: 27.499 TL
iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL
iPhone 12 64GB: 19.499 TL
iPhone 12 128B: 20.499 TL
iPhone 12 256GB: 22.499 TL
iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone 11 64GB: 13.999 TL
iPhone 11 128B: 14.999 TL
iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPhone SE 64GB: 10.499 TL
iPhone SE 128B: 11.499 TL
MacBook Air M1 256 GB
Eski fiyat: 13 bin 499 TL
Yeni fiyat: 19 bin 999 TL
MacBook Pro 13 inç 256 GB
Eski fiyat: 17 bin 499 TL
Yeni fiyat: 25 bin 999 TL
Macbook Pro 2021 14 inç 512 GB
Eski fiyat: 28 bin 999 TL
Yeni fiyat: 39 bin 999 TL
Macbook Pro 2021 16 inç 512 GB, 16 çekirdek
Eski fiyat: 35 bin 499 TL
Yeni fiyat: 49 bin 999 TL