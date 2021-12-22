Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL mevduatına ilişkin açıklamaları ardından hareketlenen döviz kurunun bir anda aşağı seviyelere çekilmesi "Apple iphone fiyatları düşecek mi 2021- 2022? Apple fiyatları düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları düşer mi? 22 Aralık güncel fiyatlar" soru ve konu başlıklarını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

APPLE İPHONE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ 2021- 2022? APPLE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? İPHONE 11, 12, 13, MACBOOK VE İPAD FİYATLARI DÜŞER Mİ? 22 ARALIK GÜNCEL FİYATLAR

Apple tarafından iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch ürünlerinde indirim uygulanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde bolgegundem.com haber sitesine anlık ekleme yapılacaktır.

iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL

iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL

iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL

iPhone 13 128GB: 21.499 TL

iPhone 13 256GB: 23.499 TL

iPhone 13 512GB: 27.499 TL

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL

iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL

iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL

iPhone 12 64GB: 19.499 TL

iPhone 12 128B: 20.499 TL

iPhone 12 256GB: 22.499 TL

iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 11 64GB: 13.999 TL

iPhone 11 128B: 14.999 TL

iPHONE SE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone SE 64GB: 10.499 TL

iPhone SE 128B: 11.499 TL

MacBook Air M1 256 GB

Eski fiyat: 13 bin 499 TL

Yeni fiyat: 19 bin 999 TL

MacBook Pro 13 inç 256 GB

Eski fiyat: 17 bin 499 TL

Yeni fiyat: 25 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 14 inç 512 GB

Eski fiyat: 28 bin 999 TL

Yeni fiyat: 39 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 16 inç 512 GB, 16 çekirdek

Eski fiyat: 35 bin 499 TL

Yeni fiyat: 49 bin 999 TL