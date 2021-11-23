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Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

Bugün akşam saatlerinde Apple Türkiye'nin internet sitesine girenler dikkat çeken bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

Son zamanlarda art arda rekor kıran doların tarihi rekorunu yenilmesinin ardından Apple Türkiye'nin internet sitesinde dikkat çeken bir durum yaşandı. u kapsamda Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

APPLE İPHONE SATIŞLARINI DURDURDU MU?

Son zamanlarda peş peşe rekor kıran doların tarihi rekorunu yenileyerek 13.45 seviyesini gördü. Dolar'ın yükselmesi ile birlikte çeşitli teknolojik ürünlerdeki fiyat artışı merak konusun olurken, Teknoloji devi Apple'ın web sitesinde  iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışlarının  akşam saatlerinde durdurulduğu görüldü.

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

APPLE SATIŞLARI NEDEN DURDURDU?

Apple'ın internet sitesinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra sepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşı karşıya kaldılar.

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

İphone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 ile birlikte şirketin diğer AirPods ve Apple Watch gibi ürünlerinde de aynı uyarı çıkabiliyor. 

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

 Bu durumun nedenin fiyat artışı olup olmadığı merak konusu oldu. Apple'dan konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir...

Apple iphone satışlarını durdurdu mu? | Apple satışları neden durdurdu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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