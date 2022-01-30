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  3. Apple, İphone'a iOS 15.4 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri açıkladı

Apple, İphone'a iOS 15.4 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri açıkladı

Son olarak iOS 15.3 ve ipadOS 15.3 güncellemeleri gelen iphone'da yeni gelecek olan 15.4 güncellemesi merak konusu oldu. İşte merakla beklenen iphone'un en büyük güncellemesi 15.4 ile gelen yeni özellikler...

Apple, İphone'a iOS 15.4 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri açıkladı

YENİ EMOJİLER GELİYOR

iPhone kullanıcıları 15.4 güncellemesi ile birlikte, 37 yeni emoji  ve 75 farklı ten rengiyle birlikte 112 yeni emojiye sahip olacaklar. iOS 15.4'ün beta kullanıcıları için açılan yeni emojiler, 15.4 güncellemesinin tüm iPhone kullanıcılarına gelmesiyle birlikte genel kullanıma geçecek.

Apple, İphone'a iOS 15.4 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri açıkladı

FACE ID İÇİN YENİ ÖZELLİK GELECEK

Koronavirüs birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri de şüphesiz Face ID.... Maske takan kişilerin  telefonunun kilidini açmakta zorlandığı bilinirken, iOS 15.4 güncellemesiyle beraber bu sorun ortadan kalkacak. iPhone 12 ve daha yeni cihazları kullanan kişiler artık maskelerini kaldırmalarına gerek kalmadan telefon kilidini açabilecek.

Apple, İphone'a iOS 15.4 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri açıkladı

KULLANICILARA KOLAYLIK SAĞLAYAN SEÇENEKLER

Universel Control (Evrensel Kontrol) özelliği ile birlikte iPad ve Mac kullanıcıları, aynı iCloud hesabına bağlandıklarında tek bir mouse ve klavye ile kolaylıkla cihazlarını kullanabilecek.

Apple, İphone'a iOS 15.4 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri açıkladı

iPhone kullanıcıları yeni gücellemeyle beraber  'Kestirmeler' uygulamasında 'Çalıştırıldığında Bildir' özelliğini kullanabilecek ve aktifleştirildiğinde bu özellikten bildirim alabilecekler.

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