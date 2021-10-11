Apple İstanbul'daki yeni mağazasını duyurdu! Avrupa'nın en büyüğü geliyor

Apple'ın şu anda Türkiye'de iki mağazası bulunuyor. Bunlar da Beşiktaş ve Üsküdar semtlerinde yer alıyor.

Dünyanın teknoloji devlerinden biri olan firma mağazaları arasına bir tane daha eklemek istiyor. Kendi internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu ve en yeni Apple Store'un İstanbul Caddebostan'da kısa süre içerisinde açılacağını belirtti.

MAĞAZA İSMİ BAĞDAT CADDESİ

Söylentilere göre mağazanın ismi Bağdat Caddesi olarak adlandırılacak. Mağaza aynı zamanda Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olma unvanını taşıyacak. Bahçesinin de olacağı açıklanan mağazada "Büyük küçük, uçuk kaçık. Kapımız her fikre açık" tanımlaması yapıldı.

DESTEK ÇALIŞAN GELECEK

Tam olarak açılış tarihi bilinmeyen Bağdat Caddesi Apple Store'un açılış yaptıktan sonra 2-3 hafta süresince Apple Akasya'da görev alan birçok çalışanın yeni mağazaya desteğe geleceği belirtildi. Mağazanın 2 katlı bir yapıya sahip olacağı söylenirken, misafirler için bir bahçenin de bulunacağı vurgulandı.

RESMİ AÇIKLAMA

Duyuru kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştiren Apple, açıklamada tam olarak şu kelimeleri aktardı:

"İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."