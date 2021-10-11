Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yüzü gülüyor! Sakat futbolcular dönmeye başladı!Eskişehirde iğrenç iddia! Zabıta aracında tecavüz edildi!Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2021 Pazartesi puan durumu | 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Trabzon'da fuhuş operasyonu! 155 kadına 31 bin liralık cezaMESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde pazarlık süreci ne zaman başlayacak? | MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi açıklandı mı, kararlar ne oldu?Son 2 gün! Magnum Porsche çekilişi ne zaman 2021? Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli personel alımı başladı 2021! OGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuşuyor (canlı yayın)Gelinim Mutfakta kırımızı püreli tavuk bonfile tarifi | Kırımızı püreli tavuk bonfile nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Müge Anlı'da bugün ne oldu? Müge Anlı full izle 11 Ekim 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 11 Ekim Pazartesi
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Apple İstanbul'daki yeni mağazasını duyurdu! Avrupa'nın en büyüğü geliyor

Apple İstanbul'daki yeni mağazasını duyurdu! Avrupa'nın en büyüğü geliyor

Dünya teknoloji devleri arasında yer alan Apple, Bağdat Caddesi'nde açacağı yeni mağazasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yeni mağazanın Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacağı belirtiliyor.

Apple İstanbul'daki yeni mağazasını duyurdu! Avrupa'nın en büyüğü geliyor

Apple'ın şu anda Türkiye'de iki mağazası bulunuyor. Bunlar da Beşiktaş ve Üsküdar semtlerinde yer alıyor.

Dünyanın teknoloji devlerinden biri olan firma mağazaları arasına bir tane daha eklemek istiyor. Kendi internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu ve en yeni Apple Store'un İstanbul Caddebostan'da kısa süre içerisinde açılacağını belirtti. 

Apple İstanbul'daki yeni mağazasını duyurdu! Avrupa'nın en büyüğü geliyor

MAĞAZA İSMİ BAĞDAT CADDESİ

Söylentilere göre mağazanın ismi Bağdat Caddesi olarak adlandırılacak. Mağaza aynı zamanda Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olma unvanını taşıyacak. Bahçesinin de olacağı açıklanan mağazada "Büyük küçük, uçuk kaçık. Kapımız her fikre açık" tanımlaması yapıldı.

DESTEK ÇALIŞAN GELECEK

Tam olarak açılış tarihi bilinmeyen Bağdat Caddesi Apple Store'un açılış yaptıktan sonra 2-3 hafta süresince Apple Akasya'da görev alan birçok çalışanın yeni mağazaya desteğe geleceği belirtildi. Mağazanın 2 katlı bir yapıya sahip olacağı söylenirken, misafirler için bir bahçenin de bulunacağı vurgulandı. 

Apple İstanbul'daki yeni mağazasını duyurdu! Avrupa'nın en büyüğü geliyor

RESMİ AÇIKLAMA

Duyuru kendi internet sitesi üzerinden gerçekleştiren Apple, açıklamada tam olarak şu kelimeleri aktardı:

 "İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT