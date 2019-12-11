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  3. Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

Apple Mac Pro'da tam paket versiyon geldi. Üstelik Türkiye fiyatı da açıklandı. Ama bu meblağın bir ev fiyatı kadar olduğunu belirtmek isteriz. İşte donanımı tam Apple Mac Pro fiyat ve Apple Mac Pro özellikleri...

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

Apple Mac Pro geldi! Ama ne kadara geldi? Tahmin ettiğinizden de yüksek olduğuna eminiz. İşte Apple Mac Pro fiyat ve Apple Mac Pro özellikleri...

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ilk olarak WWDC 2019 konferansında tanıttığı Mac  Pro'nun tam pakete ev sahipliği yapan versiyonunu Türkiye fiyatı belli oldu.

Apple'ın Türkiye sayfasında satışa sunulan modelin fiyatı 42 bin 999 TL'den başlıyor, 420 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

Standart sürümde şu özellikler yer alıyor... 

3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz’e kadar Turbo Boost 

32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek 

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X 

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

256 GB SSD depolama 

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza 

Magic Mouse 2 

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye 

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

Mac Pro’yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL'ye çıkıyor.

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş... 

2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz’e kadar Turbo Boost 

1,5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek 

Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo 

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

4 TB SSD depolama 

Apple Afterburner kart 

Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza 

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2 

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye 

Final Cut Pro X 

Logic Pro X 

Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

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