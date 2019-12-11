Apple Mac Pro fiyat belli oldu! İşte Apple Mac Pro özellikleri

Apple Mac Pro geldi! Ama ne kadara geldi? Tahmin ettiğinizden de yüksek olduğuna eminiz. İşte Apple Mac Pro fiyat ve Apple Mac Pro özellikleri...

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ilk olarak WWDC 2019 konferansında tanıttığı Mac Pro'nun tam pakete ev sahipliği yapan versiyonunu Türkiye fiyatı belli oldu.

Apple'ın Türkiye sayfasında satışa sunulan modelin fiyatı 42 bin 999 TL'den başlıyor, 420 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Standart sürümde şu özellikler yer alıyor...

3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz’e kadar Turbo Boost

32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X

256 GB SSD depolama

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Mac Pro’yu en yüksek donanıma sahip hale getirdiğinizde ise fiyat 420 bin 397 TL'ye çıkıyor.

Bu versiyonda ise şu özelliklere yer verilmiş...

2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz’e kadar Turbo Boost

1,5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek

Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo

4 TB SSD depolama

Apple Afterburner kart

Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Final Cut Pro X

Logic Pro X