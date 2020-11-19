Apple Computer'in kurucu ortaklarından biri olan Steve Paul Jobs, ölümünden beş hafta öncesine kadar yeni adıyla Apple Inc'te CEO olarak görev yapmıştır. Steve Jobs bilgisayar endüstrisinin öncülerinden kabul edilir. 5 Ekim 2011 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle vefat etmiştir.

Akıllı Telefonlar Ve Biz İnsanlar

Akıllı telefonların tarihine baktığımızda çok da eskiye dayanmadığını görüyoruz. İlk android telefon piyasaya çıkalı henüz on yıl dahi olmadı. I phone ise dünyayı değiştirmeye 2007 yılında başladı. İlk I phone Ocak 2007'de çıktı ve üç cihazı bünyesinde barındırma iddiasını kullanıcılara sundu. I phone o dönemde I pod sayesinde kullanıcılara hem harika bir müzik deneyimi sunuyor, hem bir mobil telefon deneyimi yaşatıyor hem de internete bağlanıyordu. Yeni keşfedilmemiş olan bu özellikler birbiriyle uyum içerisinde çalışıyordu ve bu ilkti. Bu sayede yeni bir devrim başlatmıştı.

Apple Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Apple marka telefon alırken dikkat edilmesi gereken şeyleri yedi maddede açıklamak mümkündür. Öncelikle fiyat aralığı belirlenmelidir. Bütçe açısından bir planlama yapılması gerekir. Bu bizim daha bilinçli bir şekilde alışveriş yapmamızı sağlar. Çünkü bilinçsiz tüketiciler bütçelerine uygun olmayan alışverişler sonrasında teknolojik aletler alırken zorlanabilirler. Özellikle Apple ürünleri için bu durum geçerlidir. Ekran boyutuna karar vermeniz gerekir. Büyük ekran mı yoksa küçük ekran mı kullanacağınıza karar vermeniz önemlidir. İhtiyacınızı karşılayacak kapasitede bir depolama alanına sahip olması da gereklidir.

Garantisini bilmek, cihazın bir tamir durumunun olup olmadığını öğrenmek de dikkat edilecek hususlardandır. Replika ürünler almaktan kaçının çünkü bu hem ticari ahlaka aykırıdır hem de yurt dışından ucuza getirilen bu ürünler çok ciddi riskler taşımaktadır. İphone X'ten itibaren Touch ID yerini Face ID'ye bıraktı. Face ID Touch ID'den daha güvenli fakat Apple güvence verse de bu konuda hala tereddütler mevcut. Apple akıllı telefon alırken diğer bir önemli faktör de kamera özellikleridir.

2. El iphone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akıllı telefon fiyatlarının son zamanlarda aşırı yükselmesi sonucunda çoğu kişi ikinci el telefona yöneldi. İlk olarak I Cloud kilidine dikkat etmek gerekiyor çünkü I Cloud'u kilitli olan bir telefonu kullanmak mümkün olmaz ve verdiğiniz ücret boşa gidebilir. Garanti durumu diğer önemli noktadır çünkü garantisi devam eden bir Apple telefon arıza yaptığında tamir edilmesi garanti dahilinde olacağı için ücret açısından size bir sorun yaratmaz. Apple telefonun arka tarafında bulunan hasarlar kılıfla kapatılabilse de ön yüzde bulunan parçalanmış ekran gibi hasarlar ilk başta ucuz olduğu için telefonu almanıza sebep olsa da sonrasında en ufak bir arızada dahi size yüksek bir meblağ çıkartmalarına sebep olabilir. Bu nedenle Apple akıllı telefonu alırken hasar kontrolü yapmak da gereklidir. Apple akıllı telefonlar pahalı ürünlerdir.