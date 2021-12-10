Apple Türkiye'de fiyatlara kur güncellemesi! Dolar kuru 16,99 TL olarak baz alınacak!

Son dönemde dolar kurundaki yükseliş birçok ürünün fiyatına zam olarak yansımıştı. Türkiye fiyatları zaten el yakan Apple, kurda yaşanan gelişmelerin ardından önce satışları durdurmuş, ardından ise zamlı fiyattan yeniden satışa başlamıştı. Bu güncellemenin ardından kurdaki yükseliş sürerken, teknoloji devi oyun ve uygulamalarda da kur güncellemesine gitti. Artık App Store'daki fiyatlar yeni kura göre belirlenecek.

FİYATA 'KUR' ZAMMI

App Store'da yer alan uygulama ve oyunlarda bundan önce 1 dolar 10,99 TL olarak baz alınıyordu. Son dönemde Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesi ve dalgalı kurların ardından Apple, kuru 16,99 TL olarak güncelledi. Bundan sonraki süreçte hesaplamalar ve fiyatlandırmalar yeni kur üzerinden yapılacak.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Şirket, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dahil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect’te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.