Apple ürünlerine zam geldi! Yeni fiyatları görenler dondu kaldı! Cebinde servet gezdirmek isteyenler toplanın!

Fiyatlarıyla her ne kadar şaşkınlık yaratsa da kullanıcıyı hala cezbetmeyi başarabilen Apple, bugün itibarıyla yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Zaten pahalı olan fiyatlara yeni zamları da yansıtan şirket, görenlerin şaşıp kalacağı güncellemeyi yaptı. Ürün tanıtımının ardından zamlı fiyatlarla mağaza yeniden kullanıma açıldı.

3 BİN LİRA ZAMLANDI

iPhone 13 serisinin başlangıç fiyatı 14799 TL'den 17499 TL’ye çıktı. 128 GB depolama alanına sahip iPhone 13 mini’ye ait olan bu fiyat kullanıcıların bugünden sonra alabileceği en ucuz iPhone telefonu olacak. iPhone 13’ün 128 GB versiyonu içinse yeni güncellemeyle birlikte 18999 TL ödemek gerekiyor. Fiyat güncellemesinden önce bu versiyonun 16299 TL'den satılıyordu.

PRO MODELLERİNDE DE CİDDİ ARTIŞ

Yine fiyatıyla şaşırtan modellerden 13 Pro’nun daha önce 21499 olan başlangıç fiyatı ise 24999 TL’ye çıktı. Bu fiyat da yine 128GB olan modeli kapsıyor. Daha üst depolama alanı için telefonun fiyatı yine artıyor. iPhone'un son modeli 128 GB iPhone 13 Pro Max’in fiyatı ise 23999 TL’den 27999 TL’ye çıkmış görülüyor.

Apple'ın yeni duyurduğu iPhone SE ise 10999 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de 18 Mart’ta ön siparişe çıkacak. Telefonun asıl satışı ise 25 Mart’tan itibaren başlayacak.

13 SERİSİNİN YENİ FİYATLARI

iPhone 13 serisinin yeni zamlı fiyatları şu şekilde:

iPhone 13 mini 128 GB: 17499 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 19299 TL

iPhone 13 mini 512 GB:22099 TL

iPhone 13 128 GB: 18999 TL

iPhone 13 256 GB: 20799 TL

iPhone 13 512 GB: 23599 TL

iPhone 13 Pro 128 GB:24999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 26799 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 29599 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 32399 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 27999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 29799 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 32599 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 35399 TL

DİĞER İPHONE MODELLERİ

13'ün alt modelleri olan diğer iPhone'ların satış fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 12 mini 64 GB: 15799 TL

iPhone 12 mini 128 GB: 16699 TL

iPhone 12 mini 256 GB: 18499 TL

iPhone 12 64 GB: 17499 TL

iPhone 12 128 GB: 18399 TL

iPhone 12 256 GB: 20199 TL

iPhone 11 64 GB: 12999 TL

iPhone 11 128 GB: 13899 TL

iPhone SE (2022) 64 GB: 10999 TL

iPhone SE (2022) 128 GB: 11899 TL

iPhone SE (2022) 256 GB: 13699 TL

İPAD AİR

Yeni çıkan Air modeliyle birlikte diğer tablet modellerinin fiyatları da belli oldu:

iPad mini: 9299 TL

iPad: 5999 TL

iPad Air (Yeni): 10699 TL

iPad Pro: 14299 TL

APPLE WATCH SERİSİ

Apple'ın akıllı saati Apple watch da zamlardan nasibini aldı. Yeni fiyatları şu şekilde:

Apple Watch Series 7 41 mm: 6999 TL

Apple Watch Series 7 45 mm: 7499 TL

Apple Watch SE 40 mm: 4899 TL

Apple Watch SE 44 mm: 5399 TL

Apple Watch Series 3 38 mm: 3499 TL

Apple Watch Series 3 42 mm: 3999 TL

AirPods 2. Nesil: 2199 TL

AirPods 3. Nesil: 2999 TL

AirPods Pro: 4499 TL



AirPods Max: 9299 TL