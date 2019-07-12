Apple Watch için geliştirilen Walkie-Talkie uygulaması kapatıldı

APPLE'ın akıllı saati Apple Watch için geliştirilen ve kullanıcıların kalabalık bir ortamda tek bir dokunuşla karşısındakiyle iletişim kurmasına olanak tanıyan Walkie-Talkie isimli uygulama, güvenlik açığı barındırdığı gerekçesiyle kullanıma kapatıldı.

Walkie-Talkie ile kullanıcılar telefon rehberinden ekledikleri arkadaşları ile kolayca iletişime geçebiliyordu. WiFi ve hücresel bağlantı üzerinden iletişimi sağlayan uygulamanın büyük bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Walkie-Talkie uygulaması aktif durumdayken iPhone üzerinden kullanıcıların uzaktan dinlenebilmesinin mümkün olduğu belirtildi. Apple, konuyla ilgili kullanıcılarından özür dilerken uygulamanın geçici olarak kapatıldığını, sorunun düzelmesiyle birlikte Walkie-Talkie'nin tekrar aktif hale geleceğini kaydetti.

iOS 12 ve watchOS 5 ile birlikte kullanıcıların hayatına giren Walkie-Talkie uygulamasının güvenlik açığından kaç kullanıcının olumsuz etkilendiği ise bilinmiyor.

DHA