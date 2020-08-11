Apple Watch kullanıcılarına müjde!

Google Haritalar uygulaması birçok yenilik ile yeniden Apple saatlerde yerini alacak. Kullanıcıların hasret kaldığı nadir uygulamalardan olan Haritalar, CarPlay desteğini de beraberinde getiriyor.

APPLE WATCH'TAN CARPLAY DESTEĞİ

Geride bıraktığımız Mart ayında iOS 13.4 çıktığında akıllı saatlerde navigasyon uygulamalarının ana ekranda gösterilmesi için destek gösterilmişti. Sağlanan bu desteği değerlendiren Google, CarPlay Dashboard özelliğini sunmaya hazırlanıyor.

GOOGLE'DAN APPLE WATCH'A İKİ YENİLİK BİRDEN

Dünya devi Google, yaptığı duyuru ile Apple Watch saatlere iki yenilik birden kazandırdığını açıkladı. Google eko sistemine ait uygulamaların bildirimleri Apple Watch saatlerde detaylı olarak gösterilemiyordu. Duyurulan yeni haberle beraber, CarPlay Dashboard özelliği ile CarPlay destekleyen aracınızı akıllı saatinizden yönetebileceğiniz açıklandı. Navigasyon, müzik oynatma seçenekleri, takvim hatırlatmaları gibi önemli bildirimler akıllı saat üzerinden kolayca kontrol edilebilecek.

Araç kullanırken telefondan bildirimleri kontrol etmek trafikte oldukça büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Hem uğraş gerektiren hem de risk içeren bu durum, CarPlay adı verilen yazılımsal destek ile son buldu.

Apple Watch, CarPlay Dashboard ve Google Haritalar desteğini önümüzdeki haftalar içerisinde açıklayacak. Eğer aracınız CarPlay destekliyorsa Google’ın yeni getirdiği çözümler sizin için de fayda sağlayacaktır.