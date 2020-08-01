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Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu!

ABD'li teknoloji devi Apple eski ünvanına yeniden kavuştu. Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle yeniden kazandı.

Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu!

Amerikalı teknoloji devi Apple, Suudi petrol şirketi Aramco'nun geçen aralıkta 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesi ile kaybettiği 'dünyanın en değerli şirketi’ unvanını, hisselerinin bugünkü borsa işlemlerinde yüzde 6,84 değerlenmesiyle yeniden kazandı.

ABD teknoloji devinin hisse değeri, açıklanan olumlu verilerin ardından saat 18.24’te yüzde 6.84 değerlenerek, 411.08 dolar olarak açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından şirketin piyasa değeri 1.78 trilyon dolara ulaştı. Saudi Aramco’nun değeri ise Apple’in 10 milyar dolar gerisinde kaldı.

Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu!

Saudi Aramco’nun halka arzdaki ilk değeri 1,7 trilyon dolar olarak duyurulmuştu, bu dönemde Apple’ın piyasa değeri ise 1,2 trilyon dolar civarındaydı.

Apple, mart ayında ABD merkez bankasının (FED) para musluklarını açarak hisse senedi piyasalarını desteklemesiyle hızla değerini arttırmış ve korona virüs salgınının küresel petrol talebine darbe vurmasıyla değer kaybeden Aramco'ya yetişmeye başlamıştı.

Bugünkü değerlenmeyle birlikte Apple’ın değeri ilk kez Suudi petrol devinin değerini aştı, böylece Amerikan teknoloji devi, ‘dünyanın en değerli şirketi’ unvanını yeniden kazanmış oldu.

Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu!

Kübra Kaçmaz
Editör


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