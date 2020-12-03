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  3. Apple'a şok dava! iPhone'ları kasıtlı olarak değersizleştiriyor

Apple'a şok dava! iPhone'ları kasıtlı olarak değersizleştiriyor

Avrupa'da bulunan bir tüketici derneğin tarafından, ABD teknoloji şirketi Apple'a eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği nedeniyle dava açtı.

Apple'a şok dava! iPhone'ları kasıtlı olarak değersizleştiriyor

Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi. Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi. Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

Apple'a şok dava! iPhone'ları kasıtlı olarak değersizleştiriyor

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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