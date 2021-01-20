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Apple'a Telegram'dan şok dava! Uygulama mağazasından kaldırılsın talebi

WhatsApp platformunun kullanıcılarına gizliliğe yönelik yolladığı sözleşme sonucu popülerliği ve kullanıcı oranında patlama yaşayan Telegram'a ABD dava açıldı. Güvenli Web Koalisyonu tarafından açılan davada Apple’a Telegram’ı uygulamaları arasından kaldırması talebinde bulunuldu.

Apple'a Telegram'dan şok dava! Uygulama mağazasından kaldırılsın talebi

Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' adımı ile gündemde olan WhatsApp'ın bu kararı alternatif platformlara olan ilginin artmasına neden oldu. Bu uygulamaların başında ise Telegram yer alıyor. Telegram'a ABD'de tarafından açılan dava hakkında şirketin kurucu ise ilk kez konuştu.

AMERİKA'DAN TELEGRAM'A KÖTÜ HABER

Telegram uygulaması tarihinin en parlak dönemlerinden birisini yaşarken ABD'den kötü bir haber aldı.  
Şiddet yanlısı hesapların varlığı nedeniyle Telegram için Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Benzer bir başvuru geçtiğimiz dönemde Parler isimli uygulama için yapılmış, alınan karar sonrası uygulama Apple ve Google tarafından uygulama marketlerinden kaldırılmıştı. 
  
Telegram ise belirlediği şiddet yanlısı hesapları, grupları ve kanalları kapatmaya başladı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov da konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. 

“Telegram, Hizmet Şartları gereği şiddet yanlısı çağrıların engellenmesi için çalışıyor” diyen Durov sözlerine şöyle devam etti: 

“Ekibimiz, sıkı çalışma sonucunda yüzlerce şiddet yanlısı hesabı kapatarak olayların büyümesini engelledi. Raporladığınız her kanalı titizlikle inceliyor ve gerekli işlemleri yapıyoruz” 
Apple'a Telegram'dan şok dava! Uygulama mağazasından kaldırılsın talebi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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