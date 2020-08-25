Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?PAOK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?HDP'li eski vekilin D.K. ile Whatsapp yazışmaları ortaya çıktıMasterChef kim elendi? 23 Ağustos 2020 Bu Hafta Kim Veda Etti25 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Tuzla'da Formula 1 heyecanı yaşanacak!Öldü sanılan 20 yaşındaki kadın, cenaze evinde dirildiTYP başvuruları ne zaman 2020 ve nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru ekranıÜniversite Kayıtları Ne Zaman 2020-2021 Kayıt TarihleriDidem Uzel kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Apple'dan çağ ötesi yenilik: Yüzen Apple Store

Apple'dan çağ ötesi yenilik: Yüzen Apple Store

Apple yetkilileri, tamamen suyun üzerinde duracak mağazası 'Yüzen Apple Store'un önümüzdeki günlerde Singapur'da açılacağını duyurdu. Körfezin mavi sularına gömülmüş, çağın ötesindeki bu yeni mağazaya müşteriler ahşap köprüden geçerek ulaşacak.

Apple'dan çağ ötesi yenilik: Yüzen Apple Store

 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün neden olduğu pandemi sürecinde bile çılgınlığından ve tasarım tutkusundan ödün vermeyen küresel marka Apple, çağın çok ötesinde bir yeniliğe imza atıyor. Tamamı su üzerinde olan bu yüzen mağazanın Singapur'da, birkaç gün içinde açılacağını belirten yetkililer, şehir devletinin sahil şeridinde bulunan ve resmi olarak Apple Marina Bay Sands olarak bilinen en yeni perakende mağazası, dünyanın ilk yüzen Apple Store’u hakkında bilgi verdi.

5f44c40b66a97c8847b1fad2.jpg

YÜZEN APPSTORE, APPLE'IN 512. MAĞAZASI

Singapur Körfezi'nde yer alan "Marina Bay Sands" konumundaki yeni mağaza, küre şeklinde kubbeli bir yapıda olacak ve mağazaya gitmek isteyenler, körfezin suyunu yansıtabilen cam panellerle kaplı Apple Store'a ahşap bir köprüden geçerek ulaşacak.

Mağazanın açılacağı net tarih henüz açıklanmadı. Fakat gecenin karanlığında Singapur'un göbeğindeki bu yüzen mağaza, şirketin 512. perakende mağazası olacak. 

3yuzen-appstore.jpg

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT