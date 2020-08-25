Apple'dan çağ ötesi yenilik: Yüzen Apple Store

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün neden olduğu pandemi sürecinde bile çılgınlığından ve tasarım tutkusundan ödün vermeyen küresel marka Apple, çağın çok ötesinde bir yeniliğe imza atıyor. Tamamı su üzerinde olan bu yüzen mağazanın Singapur'da, birkaç gün içinde açılacağını belirten yetkililer, şehir devletinin sahil şeridinde bulunan ve resmi olarak Apple Marina Bay Sands olarak bilinen en yeni perakende mağazası, dünyanın ilk yüzen Apple Store’u hakkında bilgi verdi.

YÜZEN APPSTORE, APPLE'IN 512. MAĞAZASI

Singapur Körfezi'nde yer alan "Marina Bay Sands" konumundaki yeni mağaza, küre şeklinde kubbeli bir yapıda olacak ve mağazaya gitmek isteyenler, körfezin suyunu yansıtabilen cam panellerle kaplı Apple Store'a ahşap bir köprüden geçerek ulaşacak.

Mağazanın açılacağı net tarih henüz açıklanmadı. Fakat gecenin karanlığında Singapur'un göbeğindeki bu yüzen mağaza, şirketin 512. perakende mağazası olacak.