Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı! Cihazınız tamamen ele geçirebilir! Derhal güncelleyin!​​​​​​​

Apple tarafından Çarşamba günü yapılan güvenlik açıklaması kullanıcıları korkuttu.

Apple cihazlarının güvenlik açığı bilgisayar korsanları tarafından fırsat bilindi. Yaşanabilecek bu olumsuzluklara karşı ise Apple üst düzey bir açıklamada bulundu.

GÜNCELLEME UYARISI

Söz konusu açığa yönelik olarak Apple, yayınladığı sistem güncellemesinin tüm kullanıcılara önerildiği notunu paylaştı.

Sistem açığından iPhone 6S ve sonraki tüm iPhone modellerinin; 5. jenerasyon ve sonrasında çıkan iPadlerin; tüm iPad Pro ve iPad Air 2 modellerinin; ve MacOS Monterey kullanan tüm Mac bilgisayarların etkilenebileceği belirtildi.

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Uzmanlar sistem açığının hackerların bu cihazların tüm yönetici erişimini ele geçirebilecekleri ve bu şekilde cihazın sahibi gibi işlem yapabileceklerini anlamına geldiğini söylüyor.