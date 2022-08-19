Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı! Cihazınız tamamen ele geçirebilir! Derhal güncelleyin!

Apple, iPhone, iPad ve Macbook'larda ciddi bir güvenlik sorununun yaşandığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı! Cihazınız tamamen ele geçirebilir! Derhal güncelleyin!

Apple tarafından Çarşamba günü yapılan güvenlik açıklaması kullanıcıları korkuttu.

Apple cihazlarının güvenlik açığı bilgisayar korsanları tarafından fırsat bilindi. Yaşanabilecek bu olumsuzluklara karşı ise Apple üst düzey bir açıklamada bulundu.

Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı! Cihazınız tamamen ele geçirebilir! Derhal güncelleyin!

GÜNCELLEME UYARISI

Söz konusu açığa yönelik olarak Apple, yayınladığı sistem güncellemesinin tüm kullanıcılara önerildiği notunu paylaştı.

Sistem açığından iPhone 6S ve sonraki tüm iPhone modellerinin; 5. jenerasyon ve sonrasında çıkan iPadlerin; tüm iPad Pro ve iPad Air 2 modellerinin; ve MacOS Monterey kullanan tüm Mac bilgisayarların etkilenebileceği belirtildi.

Apple'dan ciddi güvenlik açığı uyarısı! Cihazınız tamamen ele geçirebilir! Derhal güncelleyin!​​​​​​​

Uzmanlar sistem açığının hackerların bu cihazların tüm yönetici erişimini ele geçirebilecekleri ve bu şekilde cihazın sahibi gibi işlem yapabileceklerini anlamına geldiğini söylüyor.

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