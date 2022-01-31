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  3. Apple'dan güncelleme hatası: Bataryayı hızlı tüketiyor!

Apple'dan güncelleme hatası: Bataryayı hızlı tüketiyor!

Apple yeni yayınladığı güncellemenin ardından bazı kullanıcılardan hata yaşandığı geri dönüşünü aldı. Yaşanılan bu gelişmenin ardınan Apple yeni bir beta sürümü yayınlarken bu sürümün sorunu çözüp çözemediği henüz netlik kazanmadı.

Apple'dan güncelleme hatası: Bataryayı hızlı tüketiyor!

Apple, bu hafta başında masaüstü kullanıcıları için macOS Monterey 12.2 güncellemesini piyasaya sürdü. Ancak bazı Mac kullanıcıları yazılım güncellemesinden sonra bil sorunu yaşadığını bildirdi.

Apple'dan güncelleme hatası: Bataryayı hızlı tüketiyor!

Güncellemeler genelde hata düzeltmeleri ve çeşitli yeni özellikler sunarken bazen mevcut durumu bozabiliyor. Apple’ın mobil cihazlara gönderdiği güncellemeler de de bu durum yaşanmıştı.

Apple’ın Mac kullanıcıları için servis ettiği macOS Monterey 12.2 güncellemesi, bazı kullanım tecrübelerine göre, Bluetooth aksesuarlarının bilgisayarları sık sık uyandırması nedeniyle uyku modunda aşırı pil tüketimine yol açıyor.

Apple'dan güncelleme hatası: Bataryayı hızlı tüketiyor!

MACOS GÜNCELLEMESİNDE BEKLENMEDİK HATA 

Son birkaç gün içinde MacRumors Forums, Reddit ve Twitter'daki kullanıcılar bu sorunu yaşadığını bildirdi. Ancak kaç  kullanıcı da böyle bir durumun yaşandığı belli değil. MacOS 12.2 güncellemesi ile bazı kullanıcılar gece uyku modundayken Mac'lerinin pil ömrünün yüzde 100'den yüzde 0'a düştüğünü söylüyor. Beklenmedik hatanın  hem Intel tabanlı Mac'ler hem de M1 tabanlı olan Mac'ler için yaşandığı tahmin ediliyor.

Kullanıcılar, Bluetooth’u ayarlarını devre dışı bırakınca sorunun düzeldiğini açıkladı. Ancak bu olması gereken çözüm değil. MacOS 12.3'ün ilk beta sürümünü bu haftanın ilk günlerinde yayınladı. Ancak yeni gelen güncellemenin sorunu çözdüğü henüz netlik kazanmadı. Apple'ın macOS 12.3 sürümünün bütün kullanıcılara sunulması için biraz daha beklemek gerekiyor.

Apple'dan güncelleme hatası: Bataryayı hızlı tüketiyor!

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