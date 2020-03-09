Apple’dan skandal karar! Artık kafasına göre size reklam bildirimi atacak

Eskiden kullansanız dahi, herhangi bir uygulama size reklam bildirimi atamıyordu. Ancak gelen güncelleme ile siz whatsapp'tan mesaj geldi zannederken bir bakacaksınız ki reklammış...

Akıllı telefon pazarında hatırı sayılır bir müşteri kitlesine hitap eden Apple, genel itibariyle katı kurallarıyla biliniyor. iOS’ten tutun da App Store’a kadar hemen her alanda hem kullanıcılara, hem de geliştiricilere karşı katı kurallar koyan Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz gün skandal bir karara da imzasını attı.

MESAJ GELDİ SANIP TELEFONA BAKACAKSINIZ Kİ OTEL REKLAMI...

iPhone ve iPad kullanıcılarının da bildiği üzere App Store yönergeleri gereği kullanıcılarına bildirim gönderen uygulamalarda bu vasıtayla reklam yapılması yasaktı. Yani kullandığını herhangi bir uygulama size bildirim olarak reklam iletisi gönderemiyordu.

Fakat güncellenen App Store yönergesiyle artık bu mümkün olacak. Yani siz WhatsApp’tan mesaj geldi sanıp telefonunuza baktığınızda 5 yıldızlı bir otelin yüzde 50 erken rezervasyon fırsatı iletisiyle karşılaşabileceksiniz.

Neyse ki Apple burada reklam bildirimleri atacak olan uygulamalara ufak bir istisna da getirmiş. Cupertino merkezli şirket, reklam bildirimleri atacak olan uygulamalara, kullanıcıların bu bildirimleri devre dışı bırakabilecek bir opsiyon sunulmasını da şart koşuyor. Yani uygulama ayarlarından reklam bildirimi almak istemiyorum derseniz bu tarz bildirimler almayacaksınız.

Muhtemelen önümüzdeki dönemde pek çok uygulama güncellenerek reklam bildirimleri atabilir konuma gelecektir. Size tavsiyemiz güncelleme sonrası bildirim ayarlarından, reklam bildirimlerini kapatmanız yönünde olacaktır. Muhtemelen bu bildirimler ilk kurulumda izinli bir şekilde gelecek. Dolayısıyla geliştiricilerin bu tuzağına düşmemenizi tavsiye ederiz.