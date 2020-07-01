Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam!

Alınan kararın ardından iPhone modellerine yüzde 10 zam yapılması kesinleşti. Zamlardan sonra satılan en pahalı iPhone modeli 16 bin 249 TL oldu. Bugün itibarıyla gerçekleşen zammın ardınan iPhone fiyatları şöyle...

iPhone 11 Pro Max başlangıç fiyatı 11.999 TL'den 13.199 TL'ye yükseldi.

iPhone 11 Pro başlangıç fiyatı 10.999 TL'den 11.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 11 başlangıç fiyatı 7.299 TL'den 7.999 TL'ye çıktı.

iPhone XR başlangıç fiyatı 6.499 TL'den 7.099 TL'ye çıktı.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni 11 inç iPad Pro'nun modelinin başlangıç fiyatı 6 bin 399 TL'den 6 bin 699 TL'ye yükseldi.

Daha önce 7 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.