Apple'ın Koronavirüs kararı! Mağazalar 9 Şubat'a kadar kapalı kalacak

Koronavirüs dünya genelinde bir tedirginlik yaratırken, tedbir kararları peş peşe alınıyor. Birçok devletin yanı sıra çok uluslu kuruluşlar da önlemlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Çin'de de mağazaları bulunan teknoloji devi Apple, ülkede yer alan tüm mağazalarını ve ofislerini en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı tutma kararı aldı. Konu ile ilgili olarak yazılı açıklama yapan firma, "Sağlık uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından Çin’deki tüm mağaza ve ofislerimizi 9 Şubat’a kadar kapatıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında en kısa sürede faaliyetlere yeniden başlamak istedikleri belirtildi.