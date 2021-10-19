Apple'ın satışa çıkardığı ürün tepki topladı! 200 TL'lik Parlatma bezi!

Apple'ın, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte ilk olarak Apple Music Voice Plan ve yeni renklerle güncellenen HomePod Mini sahne aldı. HomePod Mini'nin ardından ise Apple uzun bir süredir beklenen yeni AirPods modeli, AirPods 3'ü sahneye çıkardı. AirPods 3 sonrası, ARM tabanlı yeni M1 Pro ve M1 Max işlemciler tanıtıldı.

Apple, iPhone'larda olduğu gibi bir çentiğe sahip olan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini gözler önüne serdi. Ancak etkinlikte tanıtılmayan ama etkinlik sonrası Apple'ın online Türkiye mağazasına eklenen bir başka yeni ürün daha vardı; Apple parlatma bezi.

APPLE PARLATMA BEZİ ÇIKARDI

Apple parlatma bezi, üzerinde Apple logosu bulunan ve Apple ekranlarını temizlemek için üretilen bir bezdir. Apple Türkiye sitesinde bezin tanıtımında, "Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler." kısmı yer alıyor.

APPLE'IN PARLATMA BEZİNİN FİYATI

Apple Parlatma Bezi'nin fiyatını ise 199 TL olarak belirledi ve bu fiyat birçok kişi tarafından tepki topladı.