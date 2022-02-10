Apraksi ne demek, TDK'ya göre Apraksi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Apraksi ne demek? Apraksi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi apraksi kelimesi. Peki apraksi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre apraksi nedir, apraksi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

APRAKSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Apraksi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Apraksi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre apraksi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beceri yitimi

