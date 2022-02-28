Apre ne demek, TDK'ya göre Apre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Apre ne demek? Apre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi apre kelimesi. Peki apre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre apre nedir, apre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

APRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Apre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Apre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre apre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kumaş veya derinin cilalanması, perdahlanması

- Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde

