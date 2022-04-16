Apron Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Apron Memuru görev tanımı nedir, Apron Memuru ne iş yapar, Apron Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Apron Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Apron Memuru Tanımı;

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Apron Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Apron Memuru Maaşları

Apron Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Apron Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Apron Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.08

Meslek Adı :

Apron Amiri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yükleme ve boşaltmanın sevk ve idaresini yapan ilgili birimlerle koordinasyon sağlayan, yükleme ve boşaltma çalışmalarını denetleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Apron Amiri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yükleme ve boşaltmanın sevk ve idaresini yapmak,

b) Diafon sistemiyle yapılan anonstan gerekli bilgileri almak,

c) Ekip oluşturulması için emir vermek,

d) Yolcuların, yüklerin ve bagajların gerekli araçlarla taşınması için talimat vermek,

e) Yükleme ve boşaltma ile ilgili araçları, personeli, hizmet verilen uçakları, ne kadar yük taşındığını istatistiki olarak hazırlamak,

f) İlgili birimlerle haberleşme araçlarını kullanarak koordinasyon kurmak,

g) Emrinde çalışanları denetlemek,

h) İzin, sağlık durumu, terfi ve idari işlemleri yapmak,

i) Yapılan işlerle ilgili yazışmaları yapmak,

j) Personelin eğitilmesini sağlamak,

k) Birime bağlı şefliklerin ilgili raporlarını inceleyerek takip etmek,

l) Gerekli kontrolleri yerinde yapmak ve ilgili birimlere göndermek,

m) Vardiya durumlarını tespit etmek,

n) İlgili birimlere iletmek,

o) Şefliklerden gelen eğitim durumlarını incelemek,

p) Eğitime gidecek personelin tabi olacağı eğitim için gruplar oluşturmak,

q) İlgili üniteye durumu iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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