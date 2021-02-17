Apron Memuru Meslek Kodu Nedir?
Apron Memuru Meslek Kodu ile Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı), Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzmanı vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör) mesleği için “1120.08” kod olarak kullanılır iken Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.90” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Apron Memuru Meslek Kodu “4323.09” olarak belirlenmiştir.
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