Apron Memuru Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör) mesleği için “1120.08” kod olarak kullanılır iken Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.90” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Apron Memuru Meslek Kodu “4323.09” olarak belirlenmiştir.

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