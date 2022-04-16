Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi görev tanımı nedir, Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi ne iş yapar, Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Tanımı;

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Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi Maaşları

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.07

Meslek Adı :

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bölümündeki teknik ve idari işleri organize eden ve denetleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik işleri organize etmek,

b) İş organizasyonunu yapmak,

c) Personelin eğitim ihtiyacını tespit edip iş başında eğitim yaptırmak,

d) Bölümündeki yatırım projelerinin ilk etütlerini yapmak,

e) Ekonomik ömrünü tamamlamış teçhizatın devre dışı bırakılmasını sağlamak,

f) Apronda güvenlik önlemleri aldırmak,

g) Kazaların raporlarını düzenlemek ve ilgililere iletmek,

h) Birimine nezaret etmek,

i) İlgili teçhizatın alınmasını sağlamak,

j) İdari işleri organize etmek,

k) Personelin vardiya, izin, özlük işlerini düzenlemek,

l) Diğer şirketlere kiralanan teçhizatların kira parasını almak ve ilgililere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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