Apul Apul ne demek, TDK'ya göre Apul Apul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Apul apul ne demek? Apul apul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi apul apul kelimesi. Peki apul apul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre apul apul nedir, apul apul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

APUL APUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Apul apul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre apul apul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tombul çocuklar bacaklarını açarak (salına salına yürümek)



APUL APUL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Apul apul gidiyor.

