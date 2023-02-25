Aqil Mammadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aqil Mammadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aqil Mammadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aqil Mammadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aqil Mammadov 1 Mayıs 1989 tarihinde Julfa, Nakhchivan Region şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Aqil Heydər oğlu Məmmədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aqil Mammadov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Aqil Mammadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 3 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Aqil Mammadov'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aqil Mammadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aqil Mammadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aqil Mammadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aqil Mammadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Baku

1 Ocak 2015 yılında Neftçi Baku

25 Temmuz 2016 yılında AZAL

1 Temmuz 2017 yılında FK Qabala

1 Ocak 2018 yılında Neftçi Baku

25 Ocak 2018 yılında FK Qabala

3 Ocak 2019 yılında Neftçi Baku

Aqil Mammadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aqil Mammadov şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aqil Mammadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Baku

Azerbaycan takımında 23 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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