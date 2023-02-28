Aquilino Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aquilino Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aquilino Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aquilino Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aquilino Gimenez 21 Nisan 1993 tarihinde Ciudad del Este şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Aquilino Giménez Gaona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aquilino Gimenez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aquilino Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 2 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aquilino Gimenez'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aquilino Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aquilino Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aquilino Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aquilino Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Olimpia

1 Şubat 2014 yılında Luqueño

31 Aralık 2015 yılında Olimpia

2 Ocak 2016 yılında Sol de América

31 Aralık 2016 yılında Olimpia

1 Ocak 2018 yılında Luqueño

31 Aralık 2018 yılında Olimpia

18 Ocak 2019 yılında Pelotas-RS

27 Mart 2019 yılında Olimpia

1 Temmuz 2019 yılında CD Santaní

31 Aralık 2019 yılında Olimpia

7 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

2 Ocak 2021 yılında Guaireña FC

Aquilino Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aquilino Gimenez şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Aquilino Gimenez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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