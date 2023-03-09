Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan'ın biyografisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde lisans eğitimi mezunu Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan'ın biyografisi.