Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan'ın biyografisi

Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan'ın biyografisi.

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Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan'ın biyografisi 1

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde lisans eğitimi mezunu Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan'ın biyografisi.

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