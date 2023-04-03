Ara Cholakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ara Cholakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ara Cholakyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ara Cholakyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ara Cholakyan 17 Temmuz 2004 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ermenistan,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Արա Ջոլաքյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ara Cholakyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UniFootball LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ara Cholakyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ara Cholakyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ara Cholakyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Urartu II
Ara Cholakyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ara Cholakyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Ara Cholakyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Ermenistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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