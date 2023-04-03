Ara Cholakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ara Cholakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ara Cholakyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ara Cholakyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.