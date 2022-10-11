Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) görev tanımı nedir, Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) ne iş yapar, Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) Tanımı;

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Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) Maaşları

Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.01

Meslek Adı :

Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mineralleri hafriyat yerinden konveyör kayışına kadar taşımaya mahsus elektrikle müteharrik bir ara taşıt kamyonunu çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ara-taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracı yükleme makinesinin bomu altına gelecek tarzda hizalamak için gerekli kontrol levyelerini, pedalları ve direksiyon simidini kullanmak,

b) Aracı mineralle doluncaya kadar bom altına ileri geri hareket ettirmek,

c) Aracı konveyör kayışının yüklendiği yere kadar yürütmek ve mineralleri konveyör kayışına boşaltmak,

d) Kamyonu yağlamak ve gerekli ufak tamirlerini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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