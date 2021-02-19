Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tarım İşçisi-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) mesleği için “9213.06” kod olarak kullanılır iken Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru) mesleği için “7124.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı) Meslek Kodu “8332.01” olarak belirlenmiştir.

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