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Ara tatil mesleki çalışma programı 16-20 Kasım | EBA seminer canlı yayın izle | Öğretmen seminerleri online mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki Çalışma Programını yayımladı. Öğretmenler 16-20 Kasım tarihleri arasında ara tatil döneminde çevrim içi seminerlere katılacak. Peki, Öğretmen seminerleri online mi olacak? EBA’dan seminer nasıl izlenir? İşte Ara tatil mesleki çalışma programı ve EBA seminer canlı yayın izleme linki...

Ara tatil mesleki çalışma programı 16-20 Kasım | EBA seminer canlı yayın izle | Öğretmen seminerleri online mi olacak?

Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı 16- 20 Kasım 2020 tarihleri arasında internet üzerinden düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil öğretmen  seminerlerinin çevrim içi olacağını açıkladı. Peki Öğretmen seminerleri online mi olacak? EBA’dan seminer nasıl izlenir? İşte Ara tatil mesleki çalışma programı ve EBA seminer canlı yayın izleme ekranı...

16-20 KASIM ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI

Ara tatil mesleki çalışma programı 16-20 Kasım | EBA seminer canlı yayın izle | Öğretmen seminerleri online mi olacak?Ara tatil mesleki çalışma programı 16-20 Kasım | EBA seminer canlı yayın izle | Öğretmen seminerleri online mi olacak?Ara tatil mesleki çalışma programı 16-20 Kasım | EBA seminer canlı yayın izle | Öğretmen seminerleri online mi olacak? 

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 

EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “ 16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevrim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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