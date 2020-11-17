Okulların 13 Kasım Cuma günü itibariyle tatile girmesiyle öğrenci ve öğretmenler salgın sürecinde yaşadıkları stresi atabilecek. 9 günlük ara tatil 16 Kasım'da başladı. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı tartışmalarının ardından öğrenci veli ve öğretmenler Ara tatil uzatıldı mı 2020? Okullarda ara tatil uzayacak mı? sorularını araştırmaya başladı. Çok merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

OKULLARDA ARA TATİL UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili 20 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatili ile beraber 13 Kasım’dan itibaren tatile giren öğrenciler 23 Kasım’da derslerine başlayacaklar. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabilecek. Ara tatilin uzatılması şuan için söz konusu değil. TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek.

İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, ara tatilin başladığı gün açıklama yaptı.

Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."