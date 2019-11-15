Ara tatilde 41 farklı etkinlik öğrencileri bekliyor

Türkiye genelinde ilk defa uygulanacak olan ara tatil dönemi 18 Kasım'da başlayacak. Samsun'da örgün öğretime giden yaklaşık 245 bin öğrenci ara tatilde 41 farklı etkinlikle buluşacak.

Samsun'da "Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli'ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak. Samsun'da örgün öğretime giden yaklaşık 245 bin öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda olan programlara istekleri doğrultusunda katılabilecek.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen programların bazıları ise şu şekilde: Müzik dinletisi, benim çiçeğim etkinliği, ibadethanelerin temizliği, ailemle her gün etkinliği, Samsun Kent Müzesi gezisi, Bandırma Vapurunun gezilmesi, "Trafik Hayattır" ve "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider" projeleri, Sokakların Sessizleri adlı sosyal sorumluluk projesi, okuma saati gibi etkinlikler öğrencileri bekliyor.

Kaynak: İHA