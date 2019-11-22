Ara tatilde çöp topladılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa bu yıl uygulanan ara tatilde Muğla'nın Yatağan ilçesinde öğrenci, veli ve idareciler önemli bir etkinliğe imza attılar.

Ara tatil etkinlikleri kapsamında Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği "Doğanın nefes almasına izin verin" adlı etkinlikte Çine-Yatağan Karayolu üzerindeki 2 kilometrelik bir alanda gerçekleşti.

Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve 23 Nisan Ortaokulu öğrenci, veli, idarecilerinin de katılım sağladığı etkinlikte yaklaşık 50 büyük boy çöp poşeti katı atık topladı. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar, "Tüm vatandaşlarımızın aslında buradaki küçük çocuklardan öğrenecekleri çok şey var. Doğaya ve çevreye tıpkı bir başka insana saygı duyduğumuz gibi saygı duymak zorundayız. Aksi takdirde doğa bir gün mutlaka insanoğluna yetemez hale gelecektir. Bugün burada bu bilinci oluşturmak üzere toplandık umarım gelecekte daha bilinçli nesiller olarak doğaya daha çok saygı duyarız"'dedi.

Kaynak: İHA