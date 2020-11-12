Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken takımlarımız şimdiden ara transfer (İkinci transfer) döneminin ne zaman başlayacağını merakla beklemeye başlamıştı. Söz konusu açıklama TFF'den geldi. TFF ikinci ara transfer ve tescil döneminin tarihini yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Peki Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2021? Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını duyurdu.

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonun resmi internet sisteminden yapılan yazılı açıklamaya göre devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Buna göre; 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek."