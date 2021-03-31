Ara Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ara Ütücü Maaşları, İş İlanları

Ara Ütücü görev tanımı nedir, Ara Ütücü ne iş yapar, Ara Ütücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ara Ütücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ürünün dikim işlemini kolaylaştırmak ve kaliteyi arttırmak amacıyla, tamamlanmamış ürünün parçalarının ütüleme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ara Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ara Ütücü Maaşları

Ara Ütücü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Ara Ütücü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ara Ütücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ara Ütücü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur yazar olması yeterlidir.

Ara Ütücü Ne İş Yapar?

Ara Ütücü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Tekstil yüzey özelliklerini tespit etmek,

b) Ütü makinesini hazırlamak,

c) Ütüleme yapmak,

d) Tekstilin üretimi sırasında ihtiyaç duyulan dikiş açma ütüsü ve yedirme ütüsü yapmak,

e) Ütülenmiş ürünü kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ara Ütücü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana grubunda yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri alt ana grubun içerisindedir.

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri meslek grubundadır.

Ara Ütücü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ara Ütücü mesleğinin meslek kodu 8157.04 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Ara Ütücü maaşlarına ek sizlerde Ara Ütücü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.