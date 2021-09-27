Araba alacaklar elinizi çabuk tutun! Yakında alacak araç bulamayacaksınız! Çip krizi küresel çapta büyüdü, uzmanından uyarı geldi!
Araba alacaklar elinizi çabuk tutun! Yakında alacak araç bulamayacaksınız! Çip krizi küresel çapta büyüdü, uzmanından uyarı geldi!
Koronavirüs ile birlikte olumsuz etkilenen en önemli piyasalardan biri de otomobil piyasası oldu. Zaten fiyatı pahalı olan araçlara el sürülmezken bir yandan da ikinci el fiyatları aldı başını gitti. Öte taraftan yaşanan çip krizi ile birlikte ise olumsuz etki zirveye ulaşacak.